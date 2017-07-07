В туалете аэропорта нашли щенка с запиской

Привет! Я Чуи! Моя хозяйка была в насильственных отношениях и не смогла взять меня в самолёт. Она очень не хотела оставлять меня, но у неё не было выбора.

Мой бывший парень пнул щенка, когда мы дрались, теперь у него на голове шишка. Скорее всего, ему нужен ветеринар. Я очень люблю Чуи, пожалуйста, позаботьтесь о нём