В туалете аэропорта нашли щенка с запиской

Привет! Я Чуи! Моя хозяйка была в насильственных отношениях и не смогла взять меня в самолёт. Она очень не хотела оставлять меня, но у неё не было выбора.
Мой бывший парень пнул щенка, когда мы дрались, теперь у него на голове шишка. Скорее всего, ему нужен ветеринар. Я очень люблю Чуи, пожалуйста, позаботьтесь о нём
Записка разделила пользователей Сети на два лагеря. Кто-то сочувствует девушке, которая была вынуждена бросить друга, спасаясь от насилия. Другие считают, что это не может быть оправданием предательства щенка, который любил хозяйку и доверял ей.
В туалете аэропорта щенка обнаружил один из пассажиров. Он немедленно обратился в одну из организаций по защите животных, и щенка передали в приют. После того как об истории Чуи рассказали в "Фейсбуке", множество людей захотело забрать его себе. Приют был вынужден напомнить, что Чуи всего один, но есть множество других собак, которые также нуждаются в добрых руках.
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