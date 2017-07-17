Израильтянка, которая в форме не менее сексуальна, чем в бикини (10 фото)

На странице Ким в "Инстаграме" больше 20 тысяч подписчиков, и каждая из её фотографий набирает сотни лайков.
Девушка регулярно выкладывает новые фотографии, которые заставляют сердца её поклонников биться чаще.
Море, песок и красивая девушка — что ещё нужно для счастья.
Даже с оружием в руках Ким выглядит очаровательно и сексуально.
И вряд ли кто-то откажется заниматься плаванием под руководством такого тренера.
Но если вы уже решили отправиться в Израиль, то у нас для вас плохая новость. Вот она.
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