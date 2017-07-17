Израильтянка, которая в форме не менее сексуальна, чем в бикини (10 фото)

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Израильтянка, которая в форме не менее сексуальна, чем в бикини (10 фото)

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Фото © Instagram/kim_mellibovsky

Жительница Израиля Ким Меллибовски служит в армии и одновременно является звездой "Инстаграма". Её фотографии в военной форме заставляют мужчин по всему миру мечтать о плене. А порой девушка меняет униформу на купальник, что только увеличивает количество разбитых мужских сердец.

На странице Ким в "Инстаграме" больше 20 тысяч подписчиков, и каждая из её фотографий набирает сотни лайков.

Девушка регулярно выкладывает новые фотографии, которые заставляют сердца её поклонников биться чаще.

Море, песок и красивая девушка — что ещё нужно для счастья.

Даже с оружием в руках Ким выглядит очаровательно и сексуально.

И вряд ли кто-то откажется заниматься плаванием под руководством такого тренера.

Но если вы уже решили отправиться в Израиль, то у нас для вас плохая новость. Вот она.

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