Израильтянка, которая в форме не менее сексуальна, чем в бикини (10 фото)

Жительница Израиля Ким Меллибовски служит в армии и одновременно является звездой "Инстаграма". Её фотографии в военной форме заставляют мужчин по всему миру мечтать о плене. А порой девушка меняет униформу на купальник, что только увеличивает количество разбитых мужских сердец.

Публикация от KIM Lian Mellibovsky (@kim_mellibovsky) Июн 7 2015 в 2:05 PDT

Публикация от KIM Lian Mellibovsky (@kim_mellibovsky) Сен 2 2016 в 7:09 PDT

На странице Ким в "Инстаграме" больше 20 тысяч подписчиков, и каждая из её фотографий набирает сотни лайков.

Публикация от KIM Lian Mellibovsky (@kim_mellibovsky) Апр 22 2015 в 4:08 PDT

Публикация от KIM Lian Mellibovsky (@kim_mellibovsky) Июн 19 2015 в 5:58 PDT

Девушка регулярно выкладывает новые фотографии, которые заставляют сердца её поклонников биться чаще.

Публикация от KIM Lian Mellibovsky (@kim_mellibovsky) Июн 3 2015 в 8:09 PDT

Море, песок и красивая девушка — что ещё нужно для счастья.

Публикация от KIM Lian Mellibovsky (@kim_mellibovsky) Авг 17 2015 в 4:14 PDT

Даже с оружием в руках Ким выглядит очаровательно и сексуально.

Публикация от KIM Lian Mellibovsky (@kim_mellibovsky) Апр 28 2015 в 4:35 PDT

Публикация от KIM Lian Mellibovsky (@kim_mellibovsky) Июн 26 2015 в 5:19 PDT

И вряд ли кто-то откажется заниматься плаванием под руководством такого тренера.

Публикация от KIM Lian Mellibovsky (@kim_mellibovsky) Сен 12 2015 в 8:16 PDT

Но если вы уже решили отправиться в Израиль, то у нас для вас плохая новость. Вот она.