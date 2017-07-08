Как парни реагируют на роды — особенно когда не знают, что это не их дети

Родители никогда не будут полностью готовы к появлению их ребёнка на свет, и это прекрасно подтверждает реакция этого парня. Видео, на котором он наблюдает за родами своей любимой, набрало миллионы просмотров в соцсетях.

Реакцию молодого человека по имели Дало сняли камеры голландского реалити-шоу, которое показывает жизнь молодых родителей в период беременности. Парень стоически решил поддержать свою подругу Куинтану во время родов, но не смог сдержать эмоций в самый ответственный момент.

Шок, недоверие, страх и радость — все эти эмоции отображаются на лице Дало всего за минуту. Сначала он с отчаянием смотрит на медиков, а затем, прикрыв рот рукой, отходит к стенке и с ужасом наблюдает за происходящим. Даже когда малыша отдают матери, он продолжает жаться к стенке, обхватив себя руками. В конце этого эпизода пара делает тест на отцовство, и выясняется, что Дало не является родителем ребёнка. Несмотря на это, на момент выхода выпуска в эфир они всё еще были парой.

Далеко не все новоиспечённые отцы реагируют на едва появившегося на свет малыша подобным образом. Предлагаем посмотреть чудесную видеоподборку, которая вызовет отцовские чувства у любого мужчины.