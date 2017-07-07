У мечты нет возраста: этот ветеран закончил колледж в 72 года

"Учиться никогда не поздно", — именно так решил 70-летний ветеран войны во Вьетнаме и поступил в колледж на специальность "Садоводство и дизайн". В этом году он закончил его с отличием, а его гордый сын с ником CamaroNoir поделился фотографией ветерана на портале Reddit.com.

CamaroNoir написал, что очень гордится своим отцом, и процитировал Клайва Стейплза Льюиса. Вы никогда не будете слишком стары для того, чтобы поставить перед собой новую цель или мечтать о чём-то новом Клайв Стейплз Льюис Комментаторы поздравили необычного выпускника и отметили, что он выглядит очень молодо для своего возраста.