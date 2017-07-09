Голден-ретривер стал почитателем таланта хозяйки-художницы и звездой Instagram

Элла не любит, когда её отрывают от рассматривания картин. В таких случаях она переводит взгляд на хозяйку и, по словам Джулии, "выглядит как раздражённый искусствовед".
Эта картина, похоже, удостоилась критического замечания. А может быть, Элла возмущена посторонними звуками, которые отвлекают её от искусства?
А вот с этой картиной всё точно в полном порядке. Элла её полностью одобряет.
Джулия Пауэлл выкладывает в "Инстаграме" не только видео с Эллой, но и фотографии своих работ. Но давайте будем честными: вряд ли больше 40 тысяч подписчиков заходят на страницу Джулии, чтобы полюбоваться пейзажами. А вот её художественный критик точно никого не оставляет равнодушным.
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