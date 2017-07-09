Голден-ретривер стал почитателем таланта хозяйки-художницы и звездой Instagram

Когда художница Джулия Пауэлл завела щенка золотистого ретривера, она даже не думала, что нашла самого преданного поклонника своего творчества. Собака по кличке Элла Фицджеральд обожает живопись и подолгу любуется картинами своей хозяйки.

Публикация от Julia S. Powell Art (@juliaspowell10) Июн 26 2017 в 7:34 PDT

Элла не любит, когда её отрывают от рассматривания картин. В таких случаях она переводит взгляд на хозяйку и, по словам Джулии, "выглядит как раздражённый искусствовед".

Публикация от Julia S. Powell Art (@juliaspowell10) Май 2 2017 в 7:56 PDT

Эта картина, похоже, удостоилась критического замечания. А может быть, Элла возмущена посторонними звуками, которые отвлекают её от искусства?

Публикация от Julia S. Powell Art (@juliaspowell10) Июн 6 2017 в 12:07 PDT

А вот с этой картиной всё точно в полном порядке. Элла её полностью одобряет.

Публикация от Julia S. Powell Art (@juliaspowell10) Май 25 2017 в 6:21 PDT

Джулия Пауэлл выкладывает в "Инстаграме" не только видео с Эллой, но и фотографии своих работ. Но давайте будем честными: вряд ли больше 40 тысяч подписчиков заходят на страницу Джулии, чтобы полюбоваться пейзажами. А вот её художественный критик точно никого не оставляет равнодушным.