Трамп породил ещё один мем на тему рукопожатия: на этот раз он промахнулся

Президент США Дональд Трамп опять вошёл в историю благодаря своим нелепым рукопожатиям. В этот раз он опозорился на съезде "Большой двадцатки" в Варшаве: жена президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда не пожала руку главе Соединённых Штатов, когда он так на это рассчитывал.

Вместо этого первая леди Польши направилась прямиком к Меланье Трамп, и они крепко пожали друг другу руки. Только после этого супруга Анджея Дуды уделила внимание президенту Америки.

Такой казус не прошёл мимо пользователей Сети. Некоторые из них рассказали, что по правилам этикета в Польше мужчины не жмут руку женщинам, они могут поцеловать друг друга в щёку, но неизвестно, возможно ли это на встречах такого уровня. Получается, что Трамп тут ни при чём: две разные культуры просто не сразу нашли общий язык.

Тем не менее рукопожатия Дональда Трампа стали легендой ещё до того, как он стал президентом. Есть целые видеоподборки, на которых глава Соединённых Штатов ставит высокопоставленные лица в весьма неловкое положение.