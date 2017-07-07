Родители девушки, погибшей в ДТП, нашли список её желаний и приступили к делу

18-летняя Астен Джонс погибла в автокатастрофе в мае этого года. После её смерти родители обнаружили список из 42 желаний, которые девушка мечтала исполнить до конца 2017 года, и теперь осуществляют их за неё.

18-летняя Астен Джонс погибла в результате ДТП в Килмуне, Шотландия. После аварии её успели доставить в больницу, но травмы были такими серьёзными, что врачи приняли решение отключить девушку от аппаратов. После смерти Астен её родители обнаружили список из 42 желаний, большую часть которых девушка не успела осуществить.

Семья Астен завела страницу, где собирает деньги на исполнения желаний из списка дочери. Среди них есть и мечта пожертвовать деньги на благотворительность. Кроме того, девушка хотела искупаться в бассейне полностью одетой, изобрести собственный коктейль, сделать пирсинг, отправиться в путешествие и прыгнуть с парашютом.

Восемь человек из семьи Астен присоединились к исполнению её желаний. Они не уверены, что успеют выполнить весь список к 31 декабря 2017 года, но будут очень стараться. Сейчас мама Астен готовится к прыжку с парашютом, который запланирован на август.