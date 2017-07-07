Дальнобойщик не дал водителю легковушки, потерявшему сознание, разбиться в ДТП

На видеорегистратор автомобиля, проезжавшего по одной из трасс Норфолка, попал эпизод, во время которого быстро реагирующий водитель фуры и другие неравнодушные водители спасли мужчину, потерявшего сознание за рулём фургона.

Рассел Даглесс двигался по трассе А47 возле Дерхэма в Норфолке, когда увидел, что мужчина за рулём фургона потерял сознание. На записи видно, как он прижимается к неуправляемому автомобилю, чтобы замедлить его ход. Рискуя своей жизнью и смотря исключительно назад, а не на дорогу перед собой, Даглесс спас жизнь незнакомого мужчины.

Сразу же из другого автомобиля на помощь водителю, который был без сознания, ринулись другие автомобилисты. Они поднимались на платформу фуры, чтобы посмотреть, что случилось с водителем фургона. Как оказалось, сильное давление ударило ему в голову и он потерял сознание. К счастью, мужчины, подоспевшие на подмогу, были хорошо осведомлены, как оказать ему первую помощь.

Водителя фургона удалось спасти — к большой удаче среди проезжавших по трассе оказались пожарный и девушка-фельдшер. Они оказали первую помощь мужчине, который упал под руль авто, а водитель фуры был представлен к награде и получил сертификат за проявленное мужество, которое помогло спасти жизнь незнакомца.