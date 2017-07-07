Индийские врачи решили рискнуть и разделить близнецов, сросшихся головами

Врачи и представители власти вселили надежду в нищую пару из Индии, которая мечтает, что их сыновья смогут когда-нибудь жить полноценной жизнью. Сейчас близнецы вынуждены делить всё пополам: они родились сросшимися головами.

Пушпанджали Канхар из Кандхамапла была потрясена, когда у неё родились близнецы Хани и Синх, сросшиеся друг с другом черепами. Сканирование показало, что каждый из мальчиков обладал собственным мозгом, и что они срослись лишь макушками. После нескольких отчаянных попыток найти врача, который бы их разделил, родители потерпели неудачу и вернулись домой.

Сейчас Правительство штата Орисса подтвердило, что окажет помощь паре и направляет их в больницу в Нью-Дели, где они пройдут все необходимые консультации. Врачи говорят о том, что есть все шансы на успешную операцию — если бы у мальчиков был общий мозг, всё было бы намного труднее. У медиков есть несколько удачных опытов по проведению подобных операций, поэтому они говорят, что всё будет хорошо.

Родителям пришлось два года ждать помощи правительства, поэтому они готовы подождать ещё немного для того, чтобы операция прошла успешно. Бхуан Канхар, отец мальчиков, зарабатывает по 1600 рупий в месяц (1500 рублей), поэтому он не может позволить себе оплатить медицинское обслуживание малышей.

Я потерял всякую надежду и был вынужден два года смотреть, как мои сыновья живут с этим Бхуан Канхар

У пары есть ещё двое детей постарше, и они мечтают увидеть, как все четверо весело играют вместе, здоровые и счастливые. Главное желание матери — это видеть, как её младшие сыновья идут в школу, учатся, живут каждый своей жизнью и наслаждаются её.

Доктор Свапнешар, который проводит консультации с родителями, предупреждает, что из-за разделения могут появиться осложнения и проблемы с развитием у одного или сразу у обоих мальчиков. Всё станет ясно лишь во время операции.

Близнецы-краниопаги (сросшиеся головами) встречаются один на 2,5 миллиона новорождённых. Если им удаётся выжить при рождении, то существует 80%-я опасность, что они умрут, не достигнув двух лет. Именно поэтому операция Хани и Синха должна пройти в ближайшее время.