Девочка, у которой отмирала кожа, шокировала врачей, приняв участие в триатлоне

Восьмилетняя Изабель Олесен из Мельбурна (Австралия) в младенчестве чуть не умерла в результате аллергической реакции на вакцину. Её кожа кусками отделялась от тела, она почти ослепла и утратила способность ходить. Врачи заявляли, что впервые столкнулись с настолько тяжёлым случаем. Но сейчас девочка уже вовсю тренируется, чтобы принять участие в очередном триатлоне, состоящем из плавания, велогонки и бега.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июл 7 2017 в 1:34 PDT

"Когда я дотрагивалась до кожи моей дочери, она буквально отваливалась от неё кусками", — рассказывает 39-летняя жительница Мельбурна Эдвина Олесен. В таком состоянии девочку доставили в больницу спустя 48 часов после того, как ей сделали стандартную детскую прививку. Врачи диагностировали синдром Стивенса — Джонсона — опасную для жизни форму аллергического дерматита.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июл 7 2017 в 1:34 PDT

Медики сообщили Эдвине, что они впервые столкнулись с настолько тяжёлой формой этого заболевания: "Мне сказали, что Изабель, скорее всего, никогда не будет ходить и видеть". Но вопреки прогнозам специалистов спустя некоторое время девочка пошла на поправку.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июл 7 2017 в 1:34 PDT

Недавно Изабель исполнилось восемь лет. Она учится во втором классе, любит кататься на велосипеде и даже занимается спортом. "Врачи говорили, что моя дочь не сможет ходить, но она выкарабкалась и уже приняла участие в нескольких легкоатлетических триатлонах", — с гордостью рассказывает её мама. Из-за проблем со зрением девочке приходится носить специальные защитные очки и пользоваться шрифтом Брайля, но её это нисколько не удручает. "Когда я вижу, как у Изабель горят глаза на тренировках, я понимаю: несмотря ни на что, она многого добьётся", — говорит Эдвина.