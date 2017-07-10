Девочка, у которой отмирала кожа, шокировала врачей, приняв участие в триатлоне

"Когда я дотрагивалась до кожи моей дочери, она буквально отваливалась от неё кусками", — рассказывает 39-летняя жительница Мельбурна Эдвина Олесен. В таком состоянии девочку доставили в больницу спустя 48 часов после того, как ей сделали стандартную детскую прививку. Врачи диагностировали синдром Стивенса — Джонсона — опасную для жизни форму аллергического дерматита.
Медики сообщили Эдвине, что они впервые столкнулись с настолько тяжёлой формой этого заболевания: "Мне сказали, что Изабель, скорее всего, никогда не будет ходить и видеть". Но вопреки прогнозам специалистов спустя некоторое время девочка пошла на поправку.
Недавно Изабель исполнилось восемь лет. Она учится во втором классе, любит кататься на велосипеде и даже занимается спортом. "Врачи говорили, что моя дочь не сможет ходить, но она выкарабкалась и уже приняла участие в нескольких легкоатлетических триатлонах", — с гордостью рассказывает её мама. Из-за проблем со зрением девочке приходится носить специальные защитные очки и пользоваться шрифтом Брайля, но её это нисколько не удручает. "Когда я вижу, как у Изабель горят глаза на тренировках, я понимаю: несмотря ни на что, она многого добьётся", — говорит Эдвина.
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