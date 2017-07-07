У малыша, которого отключают от ИВЛ, появилась надежда: папа римский и лекарства

10-месячный Чарли Гард, которого английские врачи хотят отключить от аппарата жизнеобеспечения, привлёк внимание ещё одного мирового лидера. На этот раз свою помощь малышу предложил папа римский. Если Чарли станет гражданином Ватикана, его получится увезти на лечение в США или Италию. Пока Великобритания не даёт разрешения на выезд малыша.

Публикация от #charliesfight (@charliesfight) Июл 6 2017 в 2:01 PDT

Напомним, что на прошлой неделе судьбой мальчика заинтересовался президент США Дональд Трамп. Он предложил помощь в лечении ребёнка, от которого отказываются на родине. Теперь к спасению ребёнка присоединился и папа римский Франциск — он предлагает малышу гражданство своей страны. Семья мальчика надеется, что ребёнка удастся увезти из Великобритании по документам Ватикана.

Публикация от #charliesfight (@charliesfight) Июл 5 2017 в 3:07 PDT

Мама Чарли Гарда рассказала, что за лечение мальчика готовы взяться пять врачей. Двое из них находятся в Англии, один — в Испании, один — в Италии, ещё один — в Америке. И всё упирается только в решение британского суда, который запрещает лечение Чарли, настаивая на том, что продолжение жизни приносит ему страдания.

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