У отца не было денег на Диснейленд, и он устроил дочери американские горки дома

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У отца не было денег на Диснейленд, и он устроил дочери американские горки дома

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Когда хочется порадовать ребёнка, но нет денег на Диснейленд, на помощь приходит смекалка. Видеоблогер посадил свою дочь в импровизированный вагончик и включил телевизор. Смотрите, что было дальше.
Автор:
СХ
Семен Хафизов
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