У отца не было денег на Диснейленд, и он устроил дочери американские горки дома

Когда хочется порадовать ребёнка, но нет денег на Диснейленд, на помощь приходит смекалка. Видеоблогер посадил свою дочь в импровизированный вагончик и включил телевизор. Смотрите, что было дальше.
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