Учёные впервые вскрыли атомную структуру белка, запускающего болезнь Альцгеймера

Теперь исследователи прогнозируют появление новых лекарств, которые смогут побороть болезнь.

Учёные впервые выявили химическую структуру одного из ключевых маркеров болезни Альцгеймера. Для этого было сделано изображение с настолько большим разрешением, что исследователям удалось внимательнее изучить тау-белки, которые, предположительно, свидетельствуют о болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных расстройствах, сообщает Sience Alert.

Результаты проделанной работы стали беспрецедентными: удалось увидеть, как вредные отложения функционируют на молекулярном уровне, что со временем может привести к появлению новых способов лечения от болезни Альцгеймера.

Ранее учёные выяснили, что люди, страдающие бессонницей, могут подвергаться большему риску развития болезни Альцгеймера в будущем Фото: © Wikipedia.org

В новом исследовании принимала участие группа учёных из Лаборатории молекулярной биологии MRC (LMB) в Великобритании. Именно они экстрагировали тау-белковые волокна из мозга умершего пациента с подтверждённым диагнозом "болезнь Альцгеймера" и смогли отобразить их с использованием технологии под названием криоэлектроная микроскопия (крио-ЭМ).