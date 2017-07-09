Пёс помог соседям отыскать пропавшего 1,5 месяца назад кота — он застрял в стоке

Во время прогулки собака по кличке Кэш обнаружила в ливневом стоке кошку, которая пропала около шести недель назад.

Жительница Нью-Брансуика, Канада, Шелли Колетт прогуливалась со своей собакой. Вдруг Кэш резко остановился рядом со сточной решёткой и отказался идти дальше.

Девушка посмотрела вниз и увидела в канализации местного кота Призрака, который пропал полтора месяца назад.

Я вживую никогда не видела Призрака, но его фото были развешаны по всему городу, поэтому я сразу его узнала. Кэш отказывался уходить. Видимо, он хотел спасти кота Шелли Колетт

Девушка знала владелицу кота. Она незамедлительно позвонила Иззи Франколини и сообщила, что её кот найден в канализации.

Франколини сразу же прибыла на место и вызвала спасательную службу. Чтобы поднять ржавый люк, работникам потребовалось ломать его кувалдой. В результате сильный стук напугал Призрака и он убежал. Хозяйке питомца пришлось провести около шести часов в ожидании, но всё было тщетно.

Так я просидела около шести часов. Незнакомец вынес мне одеяло, сосед одолжил телефон, двое накормили меня обедом, а неизвестная женщина дала мне пять бутылок воды. Всё это было очень мило и трогательно Иззи Франколини

Женщина в отчаянии покинула место. Но примерно через три часа ей позвонил друг и сказал, что проходил мимо люка и услышал кошачье мяуканье. Франколини сразу же прибежала и выманила кота на поверхность с помощью еды. За время пропажи Призрак потерял несколько килограммов, также на нём было обнаружено два клеща.

Если бы не Кэш, я, возможно, никогда бы не нашла Призрака Иззи Франколини

Сама же хозяйка собаки заявила, что Кэш обладает прекрасным охотничьим нюхом. Однажды он завёл её в середину леса, где лежал мёртвый олень, а также ему удалось найти выход из лабиринта.