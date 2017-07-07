Пара остановилась, чтобы разглядеть огромного гризли, и пожалела об этом (видео)

Авторы видео — Коди Кунау и его подруга Саманта — рассказали, что на дорогах Аляски часто можно встретить медведей. Но обычно они не проявляют агрессии к автомобилям и стараются спрятаться от людей. К тому же агрессивный медведь поселился недалеко от человеческого жилья — в полукилометре от места съёмки находятся загородные дома.
После того как Коди и Саманте удалось оторваться от преследования, они увидели, как медведь атаковал следующую машину. Что именно заставило животное вести себя столь агрессивно, неясно.
Мы так и не смогли понять, почему медведь вёл себя так нервно. Там не было ни медвежат, ни охотников — никаких причин для такого странного поведения
Коди Кунау
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