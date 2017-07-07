Большой коллайдер наконец обнаружил новую частицу, раскрывающую строение атома

Учёные ЦЕРНа с помощью большого адронного коллайдера обнаружили новую частицу, о существовании которой ранее не было ничего известно. Это открытие расширит горизонты знаний в области сильного взаимодействия — силы, удерживающей группы атомов между собой.

Существование этой частицы раньше допускалось лишь теоретически, и вот сейчас учёным удалось получить её. Она получила название Xi-cc++ и была представлена научному миру на конференции по физике высоких энергий (или элементарных частиц) в Венеции. По словам учёных из Университета Глазго — доктора Патрика Спрадлина и профессора Пола Солера, которые руководили этим исследованием, — это открытие расширяет границы в изучении межмолекулярного взаимодействия.

Всё, что мы видим вокруг себя, состоит из протонов и нейтронов, которые образуют ядра атомов Фото © REUTERS/Pierre Albouy

Атомы состоят из более мелких частиц, так называемых кварков, которые могут быть лёгкими или тяжёлыми. Существует шесть видов кварков, которые по-разному объединяют разные частицы. Недавно открытые частицы содержат в себе не более одного тяжёлого кварка. Это был первый случай подтверждения существования подобных частиц.

Новые частицы похожи на Солнечную систему, где тяжёлые кварки вращаются вокруг "планеты" с более лёгкими кварками Профессор Оксфорда Гай Уилкинсон

Исследовательская группа сейчас занимается изучением свойств Xi-cc++, чтобы определить, как в ней расположены кварки, и измерить силу, удерживающую их. Ещё одно уникальное свойство новых частиц заключается в том, что они имеют два положительных заряда, что в два раза больше протона и в четыре раза тяжелее него.