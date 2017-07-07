Рэпер Маклемор снял трогательный клип про свою бабушку, которой исполнилось 100

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Рэпер Маклемор снял трогательный клип про свою бабушку, которой исполнилось 100

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Под звуки нового сингла Glorious музыкант катает именинницу на кабриолете, покупает ей кроссовки, отвозит в караоке и боулинг, делает себе тату с её именем, устраивает для бабули и её подруг вечеринку с мужским стриптизом, а в конце встречает с ней закат на пирсе.

Маклемор (настоящее имя — Бен Хаггерти) — американский рэпер, выпустивший с 2000 года три студийных альбома, два из них — в соавторстве с диджеем Майклом Льюисом. В 2008 году музыкант прошёл курс лечения от наркозависимости и алкоголизма, в 2014 году на пару с Льюисом стал обладателем четырёх статуэток Грэмми. Сингл Glorious был записан при участии певицы Скайлар Грей.

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