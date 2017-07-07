Носил ли Медведев эти часы?

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Носил ли Медведев эти часы?

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Коллаж © L!FE  Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Премьер-министр Дмитрий Медведев в очередной раз показался в новых наручных часах. На этот раз он отдал предпочтение американскому бренду Garmin. Гаджеты от этой компании используют профессиональные спортсмены. Модель Forerunner 935 оснащена GPS/ГЛОНАСС-модулем, её часто используют бегуны, лыжники и сноубордисты. Лайф предлагает вам проверить свою наблюдательность и память и выбрать из представленного ниже списка те часы, которые когда-либо были замечены на руке Дмитрия Анатольевича. Итак, носил ли Медведев эти часы?
Автор:
СХ
Семен Хафизов
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