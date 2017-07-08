Детёныш кенгуру подал знак спасателям, протянув лапку из сумки убитой матери

Австралийские спасатели заметили на обочине дороги сбитого кенгуру. Помощь опоздала — животное было мертво. Но из его сумки к спасателям тянулась розовая лапка... Детёныш кенгуру боролся за жизнь и как мог привлекал внимание спасателей.

Мелани Фрейзер, которая обнаружила детёныша, утверждает, что долго в сумке мёртвой матери он бы не протянул. К счастью, кенгурёнка вовремя заметили, сейчас его жизни ничто не угрожает. Теперь он живёт в Австралийском центре дикой природы и получают всю необходимую любовь и заботу.

К сожалению, сбитые кенгуру — не редкость на дорогах Австралии, но далеко не всегда люди успевают спасти осиротевших кенгуру из сумки матери. Этому малышу повезло: когда он вырастет и окрепнет, спасатели планируют вернуть его в дикую природу, как и других детёнышей кенгуру из Центра дикой природы.