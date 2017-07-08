Вдова сделала окно в гробу мужа, чтобы он смотрел в небо на велопохоронах

Скорбящая жена сконструировала специальный велосипед, на котором семья могла бы доставить тело её мужа на кладбище, и встроила в гроб окошко, чтобы "он мог видеть небо".

Отец шестерых детей Гордон Торп всю жизнь боялся гробов и катафалков. В этом году он трагически умер после борьбы с раком поджелудочной железы в возрасте 49 лет. Его вдова Донна, зная о страхах мужа при жизни, решила не мучить его после смерти и сделала специальную пятиместную тележку для гроба, чтобы мероприятие походило на велосипедную прогулку, а не траурную процессию.

Помимо этого, она установила стеклянное окошко в гробу мужа, чтобы он наслаждался видами, пока его тело везут на кладбище. Донна вместе с тремя старшими дочерьми совершила 20-минутную поездку на велосипедах в церковь во время прощальной церемонии, которая выпала на десятую годовщину свадьбы супругов.

Гордону никогда не нравились похороны, он даже не мог их обсуждать. Мысль о том, чтобы находиться в коробке, пугала его Донна Торп

Именно поэтому любящая жена сделала так, чтобы покойный муж не чувствовал себя скованно. Для гроба она выбрала персиковое дерево, а сквозь окошко она могла в последний раз поговорить с любимым. Во время процессии все гости ехали на велосипедах — кто по одному, а кто тандемом.

Когда Донна вспоминает день похорон, ничто не омрачает её лица, ведь все улыбались и всё прошло чудесно и в непринуждённой обстановке. Теперь она планирует начать собственный бизнес по производству подобных велосипедов, чтобы друзья и близкие могли также проводить своих любимых в последний путь.