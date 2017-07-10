Врачи подарили новую жизнь мальчику-слону, который родился с мозговой грыжей

Девятилетний мальчик с черепно-мозговой грыжей был найден полицией в деревне на северо-востоке Индии. Ребёнок непрерывно плакал от боли и голода: из-за грыжи ему было трудно даже просто открывать рот.

Несчастный мальчик носит имя Ганеш — его назвали в честь индийского бога, которого изображают в виде человека с головой слона. Врачи поставили ему диагноз энцефалоцеле — это врождённое заболевание, при котором часть оболочек и вещества головного мозга выпирает через отверстие в черепе. Этот диагноз нельзя назвать редким, но случай Ганеша уникален запущенностью: ребёнок не получал врачебной помощи все девять лет своей жизни.

Врачи из клиники "Нараяна" в Банглагоре провели мальчику шестичасовую операцию по уменьшению грыжи и восстановлению носа. К сожалению, проблемы Ганеша не ограничиваются эстетической стороной. Заболевание напрямую затрагивает мозг, поэтому ребёнок отстаёт в росте и развитии. Ему предстоит долгое медикаментозное лечение.

Сейчас Ганеш находится в детском доме, где учится жить со своим новым лицом. В дальнейшем врачи планируют провести пластическую операцию, которая улучшит внешность ребёнка. После этого для мальчика постараются найти приёмную семью. Но уже сейчас Ганеш радуется жизни — возможно, впервые за девять лет.