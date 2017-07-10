ВОЗ признала оральный секс причиной распространения неизлечимой формы гонореи

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают: оральный секс вызывает распространение антибиотикорезистентного штамма гонореи. По словам медиков, он стремительно распространяется по всему миру, унося миллионы жизней.

Специалисты уверены, что гонорея начала стремительно распространяться по планете после того, как научилась сопротивляться антибиотикам, что было частично вызвано оральным сексом и снижением использования презервативов. Бактерия передаётся половым путём, может жить в задней части горла и из-за этого становится устойчивой к антибиотикам, так как "тренируется" на лекарствах от боли в горле.

ВОЗ опубликовала предупреждение о возросшем риске получить это заболевание после того, как информация о трёх погибших от суперштамма подтвердилась. Медики говорят о том, что вскоре антибиотики будут бесполезны при лечении гонореи в её последней инстанции.

Каждый раз, когда появляется новый антибиотик, инфекция учится противостоять ему Специалист в сфере репродуктивного здоровья Теодора Ви

О том, что новый вирус гонореи сопротивляется антибиотикам, сообщали из 50 разных стран. Сейчас медики очень обеспокоены текущей ситуацией, поскольку и погибшие, и просто заражённые могли распространить инфекцию дальше. Учёным необходимо в максимально сжатые сроки найти лекарство, которое могло бы убить новую гонорею.