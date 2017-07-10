ВОЗ признала оральный секс причиной распространения неизлечимой формы гонореи

Специалисты уверены, что гонорея начала стремительно распространяться по планете после того, как научилась сопротивляться антибиотикам, что было частично вызвано оральным сексом и снижением использования презервативов. Бактерия передаётся половым путём, может жить в задней части горла и из-за этого становится устойчивой к антибиотикам, так как "тренируется" на лекарствах от боли в горле.
ВОЗ опубликовала предупреждение о возросшем риске получить это заболевание после того, как информация о трёх погибших от суперштамма подтвердилась. Медики говорят о том, что вскоре антибиотики будут бесполезны при лечении гонореи в её последней инстанции.
Каждый раз, когда появляется новый антибиотик, инфекция учится противостоять ему
Специалист в сфере репродуктивного здоровья Теодора Ви
О том, что новый вирус гонореи сопротивляется антибиотикам, сообщали из 50 разных стран. Сейчас медики очень обеспокоены текущей ситуацией, поскольку и погибшие, и просто заражённые могли распространить инфекцию дальше. Учёным необходимо в максимально сжатые сроки найти лекарство, которое могло бы убить новую гонорею.
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