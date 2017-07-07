Райан Рейнольдс помог незнакомой ему выпускнице отомстить бывшему

На место экс-возлюбленного девушка с помощью "Фотошопа" разместила фотографию актёра.

18-летняя Габби Данн пожаловалась в социальных сетях, что бойфренд бросил её сразу после выпускного. И поскольку с праздничной церемонии у нее осталось много совместных фотографий с бывшим, девушка решила их отфотошопить и вставить вместо него Райана Рейнольдса.

My boyfriend and I broke up a few days after prom, so I decided to "edit" the photos a little @VancityReynolds pic.twitter.com/Ecvn5Wkgb4 — Gabi Dunn (@gabidunn99) 4 июля 2017 г.

Но девушка никак не ожидала, что её твит увидит сам актёр. Райан прокомментировал забавный коллаж так: "Теперь тебе нужно прифотошопить меня в его выпускном альбоме". И сопроводил запись хештегом #DontMessWithGabi ("Не связывайся с Габи").