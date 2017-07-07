Райан Рейнольдс помог незнакомой ему выпускнице отомстить бывшему

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Райан Рейнольдс помог незнакомой ему выпускнице отомстить бывшему

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Фото © Twitter/@gabidunn99

На место экс-возлюбленного девушка с помощью "Фотошопа" разместила фотографию актёра.

18-летняя Габби Данн пожаловалась в социальных сетях, что бойфренд бросил её сразу после выпускного. И поскольку с праздничной церемонии у нее осталось много совместных фотографий с бывшим, девушка решила их отфотошопить и вставить вместо него Райана Рейнольдса.

Но девушка никак не ожидала, что её твит увидит сам актёр. Райан прокомментировал забавный коллаж так: "Теперь тебе нужно прифотошопить меня в его выпускном альбоме". И сопроводил запись хештегом #DontMessWithGabi ("Не связывайся с Габи").

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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