Дети — цветы жизни! А ещё они овощи, фрукты и звёзды

Читайте также

Дети — цветы жизни! А ещё они овощи, фрукты и звёзды

1

Фото: © instagram.com/seasunstefani

Почти все родители говорят своим детям, чтобы те не баловались с едой, но для художницы Алии Чаглар и её дочки такая игра стала повседневным развлечением.

Fav summer dress #funnystefani #watermelon

Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani)

Творческая мама использует свою фантазию, перспективу и повседневные предметы, чтобы создавать уникальные фотографии с участием своей трёхлетней дочки Стефани.

So fashion #strikeapose #funnystefani #bestdressed

Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani)

Малышка позирует, а мама подставляет в кадр фрукты, цветы и растения так, чтобы они превращались в фантастические платья и элементы одежды. Снимки получаются очень яркими, позитивными и живыми.

Strike a pose #funnystefani

Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani)

Фанатами творческого дуэта мамы и дочки стало уже более 22 тысяч подписчиков. Каждый из них с нетерпением ждёт новой фотосессии, чтобы черпать из них идеи для своей жизни.

Can't stop the feeling #funnystefani

Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani)

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!