Дети — цветы жизни! А ещё они овощи, фрукты и звёзды

Почти все родители говорят своим детям, чтобы те не баловались с едой, но для художницы Алии Чаглар и её дочки такая игра стала повседневным развлечением.

Fav summer dress #funnystefani #watermelon Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani) Июн 11 2017 в 11:37 PDT

Творческая мама использует свою фантазию, перспективу и повседневные предметы, чтобы создавать уникальные фотографии с участием своей трёхлетней дочки Стефани.

So fashion #strikeapose #funnystefani #bestdressed Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani) Июн 2 2017 в 11:56 PDT

Малышка позирует, а мама подставляет в кадр фрукты, цветы и растения так, чтобы они превращались в фантастические платья и элементы одежды. Снимки получаются очень яркими, позитивными и живыми.

Strike a pose #funnystefani Публикация от It's all about Stefani (@seasunstefani) Май 22 2017 в 10:39 PDT

Фанатами творческого дуэта мамы и дочки стало уже более 22 тысяч подписчиков. Каждый из них с нетерпением ждёт новой фотосессии, чтобы черпать из них идеи для своей жизни.