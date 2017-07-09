Дети — цветы жизни! А ещё они овощи, фрукты и звёзды

Творческая мама использует свою фантазию, перспективу и повседневные предметы, чтобы создавать уникальные фотографии с участием своей трёхлетней дочки Стефани.
Малышка позирует, а мама подставляет в кадр фрукты, цветы и растения так, чтобы они превращались в фантастические платья и элементы одежды. Снимки получаются очень яркими, позитивными и живыми.
Фанатами творческого дуэта мамы и дочки стало уже более 22 тысяч подписчиков. Каждый из них с нетерпением ждёт новой фотосессии, чтобы черпать из них идеи для своей жизни.
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