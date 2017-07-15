Делать из мухи слона. Как иностранцы видят наши переносные смыслы (10 рисунков)

Русские не преувеличивают, а превращают муху в слона
Имейте в виду: когда русские лгут, они вешают на уши собеседника лапшу
По мнению русских, если человек по-настоящему талантлив, он сможет обуть блоху
Если вы хотите сказать русскому "этого никогда не будет", лучше скажите: "Когда рак на горе свистнет"
Русские вместо клятвы дадут вам зуб
Русские не понтуются, а пылят в глаза
Осторожно, если русский под впечатлением, он обязательно выпрыгнет из трусов!
Когда русский оказывается в толпе, он думает, что находится в бочке, а люди вокруг — сельдь
Чтобы по-быстрому перекусить, русские убивают червяка
Если русские захотят подчеркнуть какую-нибудь особенность вашего характера, они скажут, что у вас внутри изюм
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