Делать из мухи слона. Как иностранцы видят наши переносные смыслы (10 рисунков)

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Делать из мухи слона. Как иностранцы видят наши переносные смыслы (10 рисунков)

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Художник Натан Джеймс проиллюстрировал 10 самых популярных русских идиом, смысл которых не всегда понятен жителям дальнего зарубежья. Теперь они ещё больше запутаются.

Русские не преувеличивают, а превращают муху в слона

Имейте в виду: когда русские лгут, они вешают на уши собеседника лапшу

По мнению русских, если человек по-настоящему талантлив, он сможет обуть блоху

Если вы хотите сказать русскому "этого никогда не будет", лучше скажите: "Когда рак на горе свистнет"

Русские вместо клятвы дадут вам зуб

Русские не понтуются, а пылят в глаза

Осторожно, если русский под впечатлением, он обязательно выпрыгнет из трусов!

Когда русский оказывается в толпе, он думает, что находится в бочке, а люди вокруг — сельдь

Чтобы по-быстрому перекусить, русские убивают червяка

Если русские захотят подчеркнуть какую-нибудь особенность вашего характера, они скажут, что у вас внутри изюм

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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