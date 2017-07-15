Делать из мухи слона. Как иностранцы видят наши переносные смыслы (10 рисунков)

Художник Натан Джеймс проиллюстрировал 10 самых популярных русских идиом, смысл которых не всегда понятен жителям дальнего зарубежья. Теперь они ещё больше запутаются.

Русские не преувеличивают, а превращают муху в слона

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июл 9 2017 в 11:00 PDT

Имейте в виду: когда русские лгут, они вешают на уши собеседника лапшу

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июл 9 2017 в 11:01 PDT

По мнению русских, если человек по-настоящему талантлив, он сможет обуть блоху

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июл 9 2017 в 11:00 PDT

Если вы хотите сказать русскому "этого никогда не будет", лучше скажите: "Когда рак на горе свистнет"

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июл 9 2017 в 11:01 PDT

Русские вместо клятвы дадут вам зуб

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июл 9 2017 в 11:01 PDT

Русские не понтуются, а пылят в глаза

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июл 9 2017 в 11:00 PDT

Осторожно, если русский под впечатлением, он обязательно выпрыгнет из трусов!

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июл 9 2017 в 11:01 PDT

Когда русский оказывается в толпе, он думает, что находится в бочке, а люди вокруг — сельдь

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июл 9 2017 в 11:01 PDT

Чтобы по-быстрому перекусить, русские убивают червяка

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июл 9 2017 в 11:00 PDT

Если русские захотят подчеркнуть какую-нибудь особенность вашего характера, они скажут, что у вас внутри изюм