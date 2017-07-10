Впервые королева Великобритании согласилась на темнокожего конюха при дворе

Королева Елизавета II назначила на роль конюшего ветерана войны в Афганистане, ганца Нана Кофи Тумаши-Анкрах.

Роль конюшего в Великобритании является одной из самых важных позиций в королевском доме. Её Величество лично выбрала ганца из нескольких кандидатов, и теперь 38-летнему майору будет поручено сопровождать королеву на официальных мероприятиях, в том числе на публичных выступлениях и на личных приёмах в Букингемском дворце.

По словам британских СМИ, он будет "самым заметным человеком со стороны королевы". В этом году майор заменит командующего войсками Сэма Флетчера.

Тумаши-Анкрах переехал в Великобританию из Ганы со своими родителями в 1982 году, после чего поступил в Лондонский университете королевы Марии, а затем в Королевскую военную академию в Сандхёрсте. До назначения королевы на роль конюшего он служил в Афганистане, а также был командиром свадебного эскорта у герцога и герцогини Кембриджских в 2011 году.

Новый конюший королевы также командовал кавалерийским полком британской армии.