Впервые королева Великобритании согласилась на темнокожего конюха при дворе

Читайте также

Впервые королева Великобритании согласилась на темнокожего конюха при дворе

2
Королева Елизавета II назначила на роль конюшего ветерана войны в Афганистане, ганца Нана Кофи Тумаши-Анкрах.

Роль конюшего в Великобритании является одной из самых важных позиций в королевском доме. Её Величество лично выбрала ганца из нескольких кандидатов, и теперь 38-летнему майору будет поручено сопровождать королеву на официальных мероприятиях, в том числе на публичных выступлениях и на личных приёмах в Букингемском дворце.

По словам британских СМИ, он будет "самым заметным человеком со стороны королевы". В этом году майор заменит командующего войсками Сэма Флетчера.

Тумаши-Анкрах переехал в Великобританию из Ганы со своими родителями в 1982 году, после чего поступил в Лондонский университете королевы Марии, а затем в Королевскую военную академию в Сандхёрсте. До назначения королевы на роль конюшего он служил в Афганистане, а также был командиром свадебного эскорта у герцога и герцогини Кембриджских в 2011 году.

Новый конюший королевы также командовал кавалерийским полком британской армии.

Я бы никогда не думал, что когда-нибудь я поведу полк, в который влюбился

Нана Кофи Тумаши-Анкрах

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!