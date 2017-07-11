Учёные из США доказали, что для крепкого сна нужно иметь цель в жизни

Учёные из Фейнбергской медицинской школы в Иллинойсе выяснили, что для крепкого и здорового сна человеку необходимо знать, ради чего он встанет с постели утром. Участниками исследования стали пожилые люди, но учёные убеждены, что полученные результаты применимы к людям всех возрастов.

Существует множество причин, вызывающих проблемы со сном, — ожирение, неврологические заболевания, диабет и даже простуда. Однако исследователи выяснили, что есть довольно простой способ улучшить сон без применения медикаментов. Оказалось, что необходимый компонент здорового крепкого сна — наличие цели в жизни. Если вы будете точно знать, ради чего вам стоит проснуться, то и с самим сном проблем не возникнет.

В исследовании Фейнбергской медицинской школы приняло участие 823 человека в возрасте от 60 до 100 лет. Все они ответили на вопросы о смысле своей жизни и качестве сна. Опрошенные, которые чувствовали, что их жизнь имеет смысл, на 63% реже других страдали от ночного апноэ и в целом имели лучшее качество сна. Теперь учёным осталось выяснить, что именно помогает людям обрести смысл и цель жизни.