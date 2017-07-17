"Пуделиное" озеро: 7 фото с собаками, которым позавидовал бы Рудольф Нуриев

59-летний фотограф из Санкт-Петербурга создавал снимки для своей книги под названием "Маленькие дети и их большие собаки". Во время работы ему удалось сделать удивительную фотосессию начинающей балерины и её собак, которые выступили в качестве партнёров в балете для юной леди.

В своей книге автор хотел показать связь между детьми и их питомцами.

Так, ему удалось сделать серию потрясающих снимков, на которых изображена девятилетняя Мария и её четвероногие друзья, повторяющие вместе с девочкой движения балетного танца.

Автор снимков признаётся, что, как только разместил фотографии в соцсетях, они сразу же обрели популярность.

Нелегко было фотографировать как детей, так и собак Андрей Селивёрстов

Не осталась в стороне и главная героиня фотосъёмки.

По словам юной леди, эта фотосессия была одной из лучших для неё.