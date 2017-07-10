Папарацци выследили Роналду во время отдыха с беременной подругой на Ибице

Криштиану Роналду совсем недавно стал отцом двоих близнецов и, похоже, вновь ожидает пополнения. Папарацци засняли футболиста с подругой Джорджиной Родригес во время отдыха на Ибице. И, судя по округлившемуся животу Джорджины, слухи не врали — Роналду скоро снова станет отцом.

Роналду и его подруга Джорджина Родригес попали в объектив фотокамер во время отдыха на яхте. Впервые об их отношениях заговорили около полугода назад, а в начале июня появились фотографии Джорджины с небольшим, но отчётливым животиком.

На сегодняшний день пара не объявляла о беременности Джорджины официально. Однако источники в Португалии утверждают, что ближе к концу августа футболист станет отцом девочки.

В прессе то и дело появляются слухи о грядущей свадьбе Криштиану Роналду. Похоже, на этот раз футболист не разочарует поклонников — утверждается, что Джорджина очень понравилась матери португальца и свадьба состоится уже в следующем году.

А пока Криштиану Роналду выкладывает в "Инстаграм" фотографии с Джорджиной и детьми, но никак не намекает на грядущее пополнение в семействе.