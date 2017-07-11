Австралийские учёные вывели новый сорт банана с ударной дозой витамина А

Исследователи из Квинслендского технологического университета создали золотисто-оранжевые бананы, богатые провитамином А, которые могут спасти жизни сотен тысяч детей, умирающих от дефицита этого витамина каждый год.

"Биоусиленные" плоды удалось получить с помощью скрещивания генов бананов, которые растут в Папуа — Новой Гвинее (именно эти плоды богаты провитамином А, проблема лишь в том, что они дают маленькие грозди. — Прим. ред.), и бананового сорта "кавендиш" — высокоурожайного вида, популярному во всём мире.

Учёным понадобилось 10 лет, чтобы добиться получения нужного сорта бананов. Последние результаты исследования опубликованы в журнале Wiley’s Plant Biotechnology Journal.

В итоге им удалось добиться содержания провитамина в 55 микрограммов на грамм сухого вещества, в 2,5 раза превысив поставленную цель.

Спустя много лет нам удалось разработать банан, который достиг необходимого уровня провитамина А. В итоге мы получили золотисто-оранжевый банан Профессор Джеймс Дейл

Пробирки с генами нового фрукта были посланы в Уганду на полевые исследования. Разработанные плоды являются основным продуктом питания в сельских районах страны, поэтому их выращивание поможет людям удовлетворить диетические потребности. Если результат австралийских учёных получится повторить в Уганде, местные фермеры смогут выращивать "золотистые" бананы уже в 2021 году.

По оценкам исследователей, ежегодно от недостатка витамина A умирает до 750 000 детей, а сотни тысяч человек теряют зрение.