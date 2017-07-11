Участник проекта колонизации Марса провёл год в тюрьме по ложному обвинению

Гражданин Турции и США 37-летний физик из НАСА Серкан Голдж, несмотря на то что был занят в проекте по освоению Марса, стал одним из десятков тысяч учёных, полицейских, военных и журналистов, которых арестовали во время попытки военного переворота 2016 года в Турции.

Серкан Голдж провёл несколько часов на допросах, пока не понял, в чём его обвиняют, — он поддерживал отношения с писателем и общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, которого обвинили в организации путча. При обыске квартиры физика был найден чек на сумму в 1 доллар, который означал членство в закрытом исламском обществе. Также в его кошельке был найден пропуск в НАСА, который был использован как доказательство того, что она работал информатором на ЦРУ.

Арестованный три года жил в Хьюстоне, но уехал в Турцию на месяц, чтобы принять участие в семейном празднике. Несмотря на то что он настаивал на своей невиновности, его посадили за решётку на 15 лет. Это дело стало очень показательным отражением напряжённой ситуации в Турции, ростом авторитарного влияния Эрдогана и натянутых отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Мы наблюдали за переворотом по телевизору. Если бы мы были причастны к этому, мы бы заранее уехали в Штаты супруга Серкана Голджа

С момента переворота прошёл уже год, и за это время Реджепу Эрдогану удалось настолько расширить свои полномочия, что теперь он волен посадить любого за решётку. По словам журналистов, его чистки в научных кругах и средствах массовой информации оставили лучших представителей этих сфер без работы или за решёткой.

Если бы не вопиющая клевета, из-за которой я оказался в тюрьме, я бы продолжал заниматься исследованиями в своём офисе в НАСА Серкан Голдж

Серкан Голдж был на хорошем счету в агентстве. Он занимался изучением влияния космической радиации на человека в преддверии отправки первой человеческой колонии на Марс. На данный момент он провёл около 10 месяцев в одиночной камере и потерял почти 12 килограммов в весе. Несмотря на его американское гражданство, Голджу было отказано в обращении в Посольство США. Американская сторона пыталась надавить на Анкару, чтобы сдвинуть дело астронавта с мёртвой точки, но все попытки оказались безуспешными.

Президенту Турции удалось создать атмосферу страха в обществе, поэтому супруга Голджа боится лишний раз поговорить с соседями. Эрдоган издал прямой указ — немедленно сообщать властям, если гражданин Турции был замечен в принадлежности к хизмету — политическому движению, поддерживающему идеи Фетхуллаха Гюлена.