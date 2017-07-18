7 доказательств вечной любви. История узницы Освенцима и спасшего её солдата

В 1944 году 23-летний Джон Маккей спас из лагеря смерти Освенцим 20-летнюю Эдит Штайнер. Тогда молодой солдат даже не думал, что спасённая девушка станет его женой на долгие 70 лет и подарит ему двух детей. Лайф рассказывает историю вечной любви в семи фотографиях.

Во время Холокоста Эдит Штайнер потеряла почти всю свою огромную семью: у девушки погибло 39 родственников, а выжили только она сама и её мать. Она попала в один из самых страшных лагерей смерти — в Освенцим.

Джон Маккей входил в подразделение шотландских коммандос, освободивших часть узников Освенцима в 1944 году. Среди спасённых была и его будущая любовь Эдит.

Во время танцев, посвящённых освобождению, Джон очень хотел пригласить Эдит, но стеснялся. Он попросил друга пригласить Эдит за него, но девушка ответила, что согласится, только если Джон сам подойдёт к ней. С этого танца началась любовная история длиной в 70 лет.

Влюблённые поженились 17 июля 1946 года и поселились в Шотландии. Там у пары родились двое детей — Шарон и Питер. Каждый год Джон и Эдит праздновали годовщину свадьбы и в прошлом году отметили крупный юбилей — 70 лет в браке.

В этом году пара начала готовиться к 71-й годовщине свадьбы, но Эдит не дожила до неё. 92-летняя женщина скончалась рядом со своим любимым супругом Джоном за три недели до запланированного праздника.

Эта прекрасная история завершилась, но стала очередным доказательством существования вечной любви. Любви, которая длится всю человеческую жизнь и заканчивается лишь вместе с нею.