Британские учёные: За 71% парниковых газов несёт ответственность 100 компаний

Согласно данным нового отчёта организации Carbon Disclosure Project, которая ведёт глобальную базу по выбросу парниковых газов, всего лишь 100 компаний по всему миру являются источниками более 70% этих выбросов за период с 1988 года.

В докладе под названием "Углеродное большинство" рассказывается, что относительно небольшое количество производителей ископаемого топлива может стать ключом к решению многих экологических проблем, а особенно связанных с парниковым эффектом. Этот отчёт стал первым среди данных о выбросах, касающимся компаний и их инвесторов, чтобы подчеркнуть их роль в создании экологической обстановки.

С 1988 года "лидерами" по количеству вредных выбросов в атмосферу стали компании ExxonMobil, Shell, BP и Chevron. В докладе говорится, что если в следующие 28 лет ископаемое топливо будет добываться в таких же объёмах, как это было с 1988 по 2017 год, то к концу века средняя температура планеты вырастет на четыре градуса.

Такое потепление приведёт к продовольственному коллапсу и исчезновению многих видов растений и животных Фото © Flickr/Bill Dickinson

Казалось бы, всего несколько компаний должны предпринять определённые меры по сокращению парникового эффекта, но они не могут этого сделать из-за краткосрочной рентабельности предприятий. Эксперты подсчитали, что компании, работающие на ископаемом топливе, рискуют потратить два триллиона долларов на нефтяные, угольные и газовые проекты, которые в будущем окажутся неконкурентоспособными по сравнению с возобновляемыми источниками энергии.

Согласно докладу, пятая часть глобальных промышленных выбросов, способствующих парниковому эффекту, обеспечивается государственными инвестициями. По словам исполнительного директора американской экологической организации Sierra Club Майкла Бруна, инвесторы должны в ближайшее время отказаться от ископаемого топлива.

Это рискованно экологически, морально и экономически. Мир ускоренными темпами переходит на возобновляемые источники энергии Майкл Брун

Есть и благоприятная статистика: в рамках инициативы RE100 почти 100 компаний, включая Apple, Facebook, Google и Ikea, полностью переходят на возобновляемые источники энергии. Недавно компания Volvo заявила, что к 2019 году все выпускаемые концерном автомобили будут гибридными или электрическими. Эксперты предрекают "смерть" компаний, основывающихся на ископаемом топливе, в ближайшие 10 лет.