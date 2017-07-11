Видео про сноп сена, раскатавший самооценку качка, стало вирусным в Facebook

Пользователь Гарри Коннел выложил в "Инстаграме" видео своего единоборства со снопом сена. Юноша явно рассчитывал на свою спортивную подготовку: его страница пестрит фотографиями подтянутого тела. Но Гарри просчитался: сноп оказался значительно сильнее самонадеянного юноши.

Публикация от Harry Connell (@conndogo) Июл 9 2017 в 3:12 PDT Юноша лаконично подписал видеоролик "Ненавижу чёртово сено" На странице автора в "Инстаграме" видео собрало всего 15 тысяч просмотров. Но в "Фейсбуке" оно неожиданно стало вирусным: в одной из групп ролик собрал больше 30 миллионов просмотров.