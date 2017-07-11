Поднебесная мода. Китайских стюардесс перевели на платья от-кутюр (5 фото)

Китайская авиакомпания подняла уровень униформы буквально до небес. Теперь пилоты и стюардессы Hainan Airlines выглядят так, словно на борт самолёта они сошли прямиком со страниц модного журнала.

Новую униформу для Hainan Airlines создал модельер Лоуренс Зю, которую он представил на Неделе высокой моды в Париже. Вдохновлённый национальным платьем ципао, он создал форму, в которой сочетаются последние европейские тенденции и традиционные китайские мотивы.

Также отсылки к китайскому искусству присутствуют и в оформлении костюмов. Ткань покрыта рисунками облаков, волн и даже сказочными птицами Рух.

Представители компании хотели показать своим клиентам, что Китай одновременно является современным и модным, а также не забывает свои многовековые традиции, связанные с искусством и гостеприимством.

Мужская униформа выполнена в более европейском стиле, нежели женский вариант, однако всё равно приковывает к себе взгляды благодаря утончённости и лаконичности образа.