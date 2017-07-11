Поднебесная мода. Китайских стюардесс перевели на платья от-кутюр (5 фото)

Новую униформу для Hainan Airlines создал модельер Лоуренс Зю, которую он представил на Неделе высокой моды в Париже. Вдохновлённый национальным платьем ципао, он создал форму, в которой сочетаются последние европейские тенденции и традиционные китайские мотивы.
Также отсылки к китайскому искусству присутствуют и в оформлении костюмов. Ткань покрыта рисунками облаков, волн и даже сказочными птицами Рух.
Представители компании хотели показать своим клиентам, что Китай одновременно является современным и модным, а также не забывает свои многовековые традиции, связанные с искусством и гостеприимством.
Мужская униформа выполнена в более европейском стиле, нежели женский вариант, однако всё равно приковывает к себе взгляды благодаря утончённости и лаконичности образа.
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