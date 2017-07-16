Британец собрал на пляже 35 мешков мусора, превратив его в крутую выставку

В апреле этого года волонтёр команды Rame Peninsula Beach Care Роб Арнольд отправился на прогулку по побережью на востоке Корнуолла в Великобритании. Вместо того, чтобы насладиться умиротворяющими видами, он впал в состояние шока. И начал действовать.

Парень признался, что занимается уходом за родными краями уже четыре года, но то, что он увидел этой весной, повергло его в шок. Буквально весь пляж был покрыт мусором, пластиком и всем, что отторгнул океан.

Это выглядело, словно океан вырвало на пляж. Я понял, что мы должны очистить его от мусора Роб Арнольд

Итак, Роб взялся за уборку и с помощью двух других волонтёров он собрал 35 мешков мусора, среди которого нашёлся целый батальон из пластмассовых игрушечных солдат, коллекция танков и самолётов LEGO и множество других "артефактов" из пластика.

Работа по предотвращению экологической катастрофы не закончилась на простом сборе мусора. Чтобы каждый смог наглядно оценить тот ущерб, что человек наносит природе, а в частности, океану, он создал выставку, на которой представлены его находки.

Выставка получила название Plastic Age ("пластмассовая эра"), на ней представлены жуткие экспонаты, найденные на крупнейших пляжах Великобритании.