Ведущий новостей высмеял красноярских депутатов, поднявших себе оклад в два раза

В Сети набирает популярность фрагмент из утренней программы на канале ТВК, в которой ведущий высмеял депутатов Красноярского края, которые подняли сами себе зарплату. Александр Смол поаплодировал депутатам и то же самое попросил сделать команду телеканала.

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края на последней перед каникулами сессии подняли себе зарплаты в два раза. Теперь так называемое вознаграждение, равное окладу, стало в два раза больше. Если сейчас обычный депутат с учётом всех надбавок получает на руки 100 тысяч рублей, то будет почти 200 тысяч рублей.