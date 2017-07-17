Учёные в США объяснили, как брак зависит от совместного употребления алкоголя

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Учёные в США объяснили, как брак зависит от совместного употребления алкоголя

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Отношение партнёров к алкоголю напрямую влияет на длительность и качество их связи. К такому выводу пришли американские психологи, опросив почти пять тысяч респондентов. При этом пары, в которых алкоголь употребляют оба партнёра, оказались столь же успешны, сколь и пары абсолютно непьющих людей.

Наименее крепким оказались отношения, в которых алкоголь употреблял только один из партнёров. В таких парах женщины чаще других выражали своё неудовольствие поведением супруга и находили его раздражающим. При этом на качество отношений влияло не количество выпитого, а сам факт употребления алкоголя.

via GIPHY

Те супруги, которые оба употребляли алкоголь, оказались более внимательными и понимающими. Учёные пока не могут точно сказать, с чем это связано, но предполагают, что такие пары чаще проводят досуг вместе.

via GIPHY

Американские исследователи подчёркивают, что речь в исследовании идёт не о семейном алкоголизме. Когда совместное употребление алкоголя переходит в зависимость, об укреплении связи уже не может быть и речи: алкоголизм разрушает человеческие отношения и разбивает семьи.

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