10 забавных костюмов для угрюмого персидского кота

У кота по кличке Снупи всегда недовольная мордочка. Чтобы заставить подписчиков в "Инстаграме" немного поулыбаться, глядя на угрюмого кота, его хозяин сшил для него несколько костюмов, в которых Снупи смотрится просто очаровательно :)

1. Снупмэн и Добин 2. Миньону срочно нужен банан 3. Где мои ещё шесть шаров? 4. "Кто живёт на дне океана?" 5. Когда Белоснежка потеряла всех своих гномов... 6. Хеллоу котя! 7. "Люди Икс. Начало. Росомаха" 8. Капитан кот vs Железный кот 9. Кот сожрал нашего Кенни 10. "Свободная касса"