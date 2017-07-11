Девушка-блогер с раком 3-й стадии превратила свою операцию в шоу для YouTube

Сейчас блогерам сложно чем-либо удивить искушённых пользователей Сети, поэтому красотка Кортни Элизабет Уорнер стала настоящей звездой на YouTube-небосклоне. Благодаря своей энергии, любви к жизни и бесконечной харизме за три года существования канала ей удалось завоевать расположение сотен тысяч подписчиков. Увы, в прошлом месяце из-за страшной болезни ей пришлось немного сменить тематику своих выпусков.

В мае этого года 26-летняя блогерша из Мичигана Кортни Элизабет Уорнер рассказала своим подписчиком, что у неё рак мозга третьей стадии. В начале видео девушка старается сдерживаться, но по ходу рассказа о том, что врачи уверены, что опухоль не раковая, она не может сдержать слёз. По словам Кортни, опухоль обнаружили после того, как у неё начались проблемы с речью.

В один момент девушка достигла точки, в которой не смогла вспомнить нужные ей слова. Далее у неё начались сильнейшие головные боли и непрекращающаяся тошнота. Она пошла на сканирование мозга, и оно показало уплотнение. Блогерша успокоила подписчиков, сказав, что врачи не уверены, что это рак. Однако спустя месяц она публикует видео, на котором предстаёт без макияжа, без аккуратной причёски и заявляет, что у неё рак третьей стадии.

Я до сих пор не могу в это поверить. Я сама постоянно всем твердила: "Это не рак, это не рак". Я постараюсь не плакать Кортни Элизабет Уорнер

Блогерша призналась: до того как она услышала свой страшный диагноз, она ничего не знала о раке. Теперь стало известно, что у неё третья стадия из четырёх возможных, ей предстоит пройти курсы лучевой и химиотерапии, каждый месяц в течение года ей необходимо делать МРТ.

Спустя несколько недель Кортни узнала, что ей предстоит операция по удалению опухоли. Это стандартный путь лечения для всех пациентов с раком мозга, но он имеет свои последствия. Не стоит исключать риск смерти, получения инвалидности и потери некоторых функций организма. Пройдя все необходимые сканирования и увидев, что опухоль немного отошла от части мозга, отвечающей за речь, Кортни и её доктора узнали, что теоретически операция не будет сложной.

Свой опасный опыт блогерша, как и подобает ей по долгу профессии, решила снять на видео. Своим подписчикам она хотела рассказать, как это было: от начала и до самого конца. Первое время после публикации Кортни не могла смотреть этот видеоролик и хотела удалить, но спустя некоторое время нашла его даже интересным.

К изголовью кровати девушка прикрепила экшен-камеру, и она сняла, как девушке на голову надевают синюю сетку, как рядом с ней стоят её родные, как мама целует её в лоб и девушку везут в операционную. Операция проводилась под местной анестезией, чтобы хирурги могли знать, не затрагивают ли они жизненно важные сосуды.

Поскольку опухоль Кортни располагалась близко с речевым центром, ей нужно было постоянно разговаривать с врачами. Доктор показывала девушке во время операции специальные карточки и задавала простые вопросы. В один момент пациентка не может сказать, что изображено на карточке, и хирурги приостанавливают операцию, чтобы спазм прекратился. В итоге они удалили 95% опухоли, которая не касалась опасных участков мозга. Остальные пять планируется уничтожить при помощи химиотерапии.

Ежедневно Кортни принимает таблетки и готовится к шестинедельному курсу лучевой терапии. Она показала своим подписчикам, что начала терять волосы, и они стараются поддерживать её, оставляя комментарии под видео. Пользователи YouTube замечают, что с каждым выпуском речь Кортни становится всё лучше, а это значит, что победа над раком не за горами.