Серые киты в мексиканской лагуне доказали, что они не хуже дельфинов (6 фото)

В лагуне Сан-Игнасио в мексиканском штате Нижняя Калифорния наблюдается высокая концентрация серых китов. Поэтому это место всегда посещает много туристов. Ещё бы! Кто же упустит шанс полюбоваться на самых дружелюбных и приветливых морских существ, а ещё, если повезёт, и чмокнуть их в лоб?!

Эти серые киты в лагуне Сан-Игнасио, Нижняя Калифорния, никогда не отказывают своим зрителям в представлении. Ведь каждый раз туристы тратят много времени, чтобы добраться до нужного места и полюбоваться на морских обитателей, а они в свою очередь не прячутся, а, наоборот, кокетничают и даже позволяют поцеловать себя.

Так, например, мама-кит решила не прятать своё дитя и "вывести его в люди" — туристы были в полном восторге.

Эти киты начинают своё путешествие в Беринговом море и плывут восемь тысяч километров, что составляет одну из самых длительных миграций. Телята рождаются в лагунах в период с декабря по февраль.

При рождении в среднем длина телят составляет четыре метра, а вес — примерно 3,5 тонны, в то время как взрослые киты весят до 35 тонн, а их длина достигает 15 метров. Но, несмотря на свой огромный вес, серые киты довольно спокойные животные.

По словам фотографа-зоолога Марка Карвардина, китам нравится, когда их кожа трётся и царапается о лодку, на которой находятся туристы. В отличие от других видов морских обитателей, у серых китов она очень чувствительна, ведь на их теле присутствует множество ракушек и китовых вшей.