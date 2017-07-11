The Telegraph: Чашка кофе продлевает жизнь на 9 минут в день

В исследовании были проанализированы данные более чем полутора миллиона человек в возрасте 35 лет и старше.

У людей, которые употребляют одну чашку кофе в день, снижается риск ранней смерти на 12%, у тех, кто выпивает три чашки, — на 16%. Таким образом, согласно двум новым исследованиям Имперского колледжа Лондона и Университета Южной Калифорнии, в правильных количествах кофе в среднем продлевает жизнь до девяти минут в день. Такому эффекту напиток обязан антиоксидантам и фенольным соединениям, которые играют важную роль в профилактике рака, сообщает The Telegraph.

В среднем 350 мл кофе в день увеличивает жизнь мужчины на девять минут в день, женщины — на три минуты. В общей сложности на три и один месяц соответственно Профессор из Кембриджского университета Дэвид Шпигельхальтэр

В ходе исследования были проанализированы данные более чем полутора миллиона человек в возрасте 35 лет и старше из 10 стран ЕС, включая Великобританию, Францию, Данию и Италию. Более 42 тысяч добровольцов, которым было больше 16 лет, умерли от различных болезней, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, сердечную недостаточность и инсульт. После учёта факторов образа жизни, таких как диета и курение, исследователи обнаружили, что группа с высоким потреблением кофе имеет более низкий уровень смертности по сравнению с теми, кто не пил кофе.

Употребление кофе снижает риск появления рака, диабета, болезни печени, болезни Паркинсона и других хронических заболеваний

У мужчин, которые выпивали не менее двух с половиной чашек кофе в день, снижается риск на 12%, у женщин — на 7%. Это также снижает вероятность смерти от болезней органов пищеварения на 51% для мужчин и на 40% для женщин.