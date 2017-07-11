Фото живота фитоняшки на 6-м месяце беременности стали главной темой в Instagram

Фотографии модели вызвали бурную реакцию среди подписчиков. Некоторые из них были в восторге от стройной фигуры Сары, другие выразили озабоченность здоровьем ребёнка. А кто-то просто не поверил хештегу, решив, что это розыгрыш.
Она смеётся? Я на нулевом месяце выгляжу куда более беременной, чем она на шестом
Подписчица Сары Стейдж
Это уже второй ребёнок Сары, и её первая беременность тоже вызвала активное обсуждение в Сети. Критики утверждали, что тренировками модель подвергает риску нерождённого ребёнка. Однако с сыном Сары всё в порядке, и он вместе с родителями радуется грядущему пополнению.
Судя по всему, Сара и в этот раз не планирует прекращать заниматься спортом даже на поздних сроках беременности. Она продолжает вести активный образ жизни и выкладывать фотографии на своей странице в "Инстаграме", где у неё больше двух миллионов подписчиков.
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