Фото живота фитоняшки на 6-м месяце беременности стали главной темой в Instagram

33-летняя фитнес-модель Сара Стейдж поразила подписчиков, выложив в Instagram фото с плоским животом и хештегом #6monthspregnant. Пользователи не могут поверить, что на шестом месяце беременности можно сохранить такую фигуру без вреда для будущего ребёнка.

Публикация от MY FITNESS EBOOK AVAIL NOW (@sarahstage) Июл 8 2017 в 3:10 PDT

Фотографии модели вызвали бурную реакцию среди подписчиков. Некоторые из них были в восторге от стройной фигуры Сары, другие выразили озабоченность здоровьем ребёнка. А кто-то просто не поверил хештегу, решив, что это розыгрыш.

Она смеётся? Я на нулевом месяце выгляжу куда более беременной, чем она на шестом Подписчица Сары Стейдж

Публикация от MY FITNESS EBOOK AVAIL NOW (@sarahstage) Июл 5 2017 в 9:47 PDT

Это уже второй ребёнок Сары, и её первая беременность тоже вызвала активное обсуждение в Сети. Критики утверждали, что тренировками модель подвергает риску нерождённого ребёнка. Однако с сыном Сары всё в порядке, и он вместе с родителями радуется грядущему пополнению.

Публикация от MY FITNESS EBOOK AVAIL NOW (@sarahstage) Июн 17 2017 в 9:49 PDT

Судя по всему, Сара и в этот раз не планирует прекращать заниматься спортом даже на поздних сроках беременности. Она продолжает вести активный образ жизни и выкладывать фотографии на своей странице в "Инстаграме", где у неё больше двух миллионов подписчиков.