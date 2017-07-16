Идеальный остров для того, чтобы уединиться и пить, продаётся всего за $8 млн

Частный остров Хоуп в штате Мэн выставлен на продажу. Владелец планирует выручить за него 7,95 миллиона долларов. На острове есть огромный дом, часовня, конюшни и даже собственная таверна.

Нынешний владелец острова Джон Какулидис купил его в 1993 году за 1,3 миллиона долларов. Он и его жена постоянно находились на острове и обустраивали его, пока его в прошлом году 89-женщина не скончалась. Теперь Джон хочет продать остров почти за восемь миллионов.

Площадь острова составляет почти 350 тысяч квадратных метров. На острове находится большой особняк, два гостевых домика, конюшня, ферма, небольшая часовня и даже собственная таверна.

Остров находится в заливе Кескоу, путь от него до Портленда на лодках занимает всего 25 минут. Агент по недвижимости утверждает, что хозяин вложил в остров куда больше денег, чем планирует выручить теперь.

Теоретически остров можно превратить в курортную зону, но для этого будущему владельцу придётся получать отдельное разрешение. При этом остров не является самой дорогой недвижимостью в этом районе — по соседству с ним продаётся дом за 11 миллионов долларов.