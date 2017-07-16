Пожарные приютили питбуля, жившего в пустом доме, и теперь он почётный огнеборец

Сотрудники организации по защите брошенных животных No More Pain Эрика Майнкен и Майкл Фавор получили телефонный звонок о нахождении животного в заброшенном доме в районе Стейтен-Айленд. Когда зоозащитники прибыли в заброшенное здание, они обнаружили годовалого щенка без воды, еды. Судя по всему, когда наступили холода, владельцы решили оставить своё жилище. Кроме того, Эрика и Майкл заметили на голове питбуля ожоги от сигарет.
Мы не задавали лишних вопросов, когда человек позвонил нам и сказал, что в доме находится собака. Мы сразу же побежали и забрали её оттуда
Эрика Майнкен
К сожалению, им не удалось разыскать владельцев собаки. Они позвали на помощь своих коллег — спасателей из пожарной службы — и попросили их временно присмотреть за Эшли.
Но спустя три дня пожарные позвонили и попросили оставить её у них насовсем. Эшли прекрасно вписалась в их команду и даже обзавелась собственным местом в служебной машине.
Собака постоянно выезжает со своей командой на места пожара и теперь носит звание почётного пожарного.
По словам зоозащитницы, как только Эшли попала в команду к ребятам, она быстро восстановилась, набрала вес и стала радостной.
У Эшли также есть свой собственный аккаунт в "Инстаграме", за которым следит более 27 тысяч пользователей.
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