Пожарные приютили питбуля, жившего в пустом доме, и теперь он почётный огнеборец

Зоозащитники обнаружили в заброшенном обледеневшем жилом доме истощённого питбуля по кличке Эшли. Нью-йоркская пожарная часть согласилась приютить её у себя до тех пор, пока четвероногой подруге не найдут новую семью. Однако Эшли так понравилась спасателям, что те решили оставить её у себя насовсем.

Сотрудники организации по защите брошенных животных No More Pain Эрика Майнкен и Майкл Фавор получили телефонный звонок о нахождении животного в заброшенном доме в районе Стейтен-Айленд. Когда зоозащитники прибыли в заброшенное здание, они обнаружили годовалого щенка без воды, еды. Судя по всему, когда наступили холода, владельцы решили оставить своё жилище. Кроме того, Эрика и Майкл заметили на голове питбуля ожоги от сигарет.

Day 1. Being rescued by @nomorepainrescue Публикация от Ashley (@probyash) Янв 13 2017 в 7:32 PST

Мы не задавали лишних вопросов, когда человек позвонил нам и сказал, что в доме находится собака. Мы сразу же побежали и забрали её оттуда Эрика Майнкен

К сожалению, им не удалось разыскать владельцев собаки. Они позвали на помощь своих коллег — спасателей из пожарной службы — и попросили их временно присмотреть за Эшли.

Публикация от Ashley (@probyash) Янв 13 2017 в 7:33 PST

Публикация от Ashley (@probyash) Янв 13 2017 в 7:35 PST

Но спустя три дня пожарные позвонили и попросили оставить её у них насовсем. Эшли прекрасно вписалась в их команду и даже обзавелась собственным местом в служебной машине.

10-8 Публикация от Ashley (@probyash) Янв 13 2017 в 7:36 PST

Sanitation paying a visit. Публикация от Ashley (@probyash) Янв 13 2017 в 9:10 PST

Собака постоянно выезжает со своей командой на места пожара и теперь носит звание почётного пожарного.

I'm not going out it's to cold. Публикация от Ashley (@probyash) Янв 31 2017 в 1:16 PST

Takin up- "hurry up LT I gotta !!" Публикация от Ashley (@probyash) Фев 2 2017 в 7:01 PST

По словам зоозащитницы, как только Эшли попала в команду к ребятам, она быстро восстановилась, набрала вес и стала радостной.

2nd alarm ✔️ Post job flex pose ✔️ Lunch.....omg what are we waiting for!? Публикация от Ashley (@probyash) Июн 13 2017 в 10:04 PDT

У Эшли также есть свой собственный аккаунт в "Инстаграме", за которым следит более 27 тысяч пользователей.