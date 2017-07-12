Парень сделал таксу на сносях звездой Twitter благодаря фотосессии, полной любви

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Парень сделал таксу на сносях звездой Twitter благодаря фотосессии, полной любви

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Фото © twitter.com/ViewsFromAveT

Пожалуй, фотосессии беременных никогда не выйдут из моды, ведь все счастливые родители хотят запечатлеть это трогательное время. Не стал исключением и 20-летний житель Флориды Дэкуан Коллинс, который решил, что фотосессия для его беременной таксы Хайди — это прекрасная идея.

<p>Фото © twitter.com/ViewsFromAveT</p>

Рыжая малышка Хайди находится на девятой неделе беременности, а это значит, что через несколько дней на свет появится целый выводок крохотных щенков. Судя по всему, четвероногая мамочка это знает, поэтому её мордочка светится от счастья.

<p>Фото © twitter.com/ViewsFromAveT</p>

Идея сделать фотосессию была внезапной. Я просто сидел во дворе, смотрел на Хайди, а затем позвал сестру, чтобы она нас сфотографировала

Дэкуан Коллинс

<p>Фото © twitter.com/ViewsFromAveT</p>

По словам парня, будущая мамочка очень застенчива и обычно сразу же отворачивается, если видит, что кто-то её фотографирует. Но в этот раз удача была на стороне Дэкуана, поэтому его любимица получилась на снимках безупречно.

<p>Фото © twitter.com/ViewsFromAveT</p>

Эту фотосессию парень выложил в свой "твиттер", и она мгновенно стала вирусной. К себе в ленту её добавили почти 60 тысяч разных пользователей, а 134 тысячи — оценили публикацию лайком. Позже Дэкуан прифотошопил голову Хайди на знаменитый снимок беременной певицы Бейонсе.

<p>Фото © twitter.com/ViewsFromAveT</p>

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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