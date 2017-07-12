Парень сделал таксу на сносях звездой Twitter благодаря фотосессии, полной любви

Пожалуй, фотосессии беременных никогда не выйдут из моды, ведь все счастливые родители хотят запечатлеть это трогательное время. Не стал исключением и 20-летний житель Флориды Дэкуан Коллинс, который решил, что фотосессия для его беременной таксы Хайди — это прекрасная идея.

Рыжая малышка Хайди находится на девятой неделе беременности, а это значит, что через несколько дней на свет появится целый выводок крохотных щенков. Судя по всему, четвероногая мамочка это знает, поэтому её мордочка светится от счастья.

Идея сделать фотосессию была внезапной. Я просто сидел во дворе, смотрел на Хайди, а затем позвал сестру, чтобы она нас сфотографировала Дэкуан Коллинс

По словам парня, будущая мамочка очень застенчива и обычно сразу же отворачивается, если видит, что кто-то её фотографирует. Но в этот раз удача была на стороне Дэкуана, поэтому его любимица получилась на снимках безупречно.

Эту фотосессию парень выложил в свой "твиттер", и она мгновенно стала вирусной. К себе в ленту её добавили почти 60 тысяч разных пользователей, а 134 тысячи — оценили публикацию лайком. Позже Дэкуан прифотошопил голову Хайди на знаменитый снимок беременной певицы Бейонсе.