Роскошная шевелюра новорождённой девочки сделала её звездой Reddit

Новорождённая дочь 24-летней Клэр Шентон из Телфорда обладает такими густыми волосами, что ей завидуют родители других детей. Ренесми родилась с густой тёмной шевелюрой и вот уже четыре недели продолжает её отращивать.

Клэр рассказывает, что стоит ей выйти погулять с дочерью, как рядом возникают удивлённые незнакомцы. Но сама она ничуть не удивилась, впервые увидев новорождённую дочь.

Во время беременности у меня была жуткая изжога. Как правило, это обозначает, что ребёнок будет волосатым Клэр Шентон

По словам Клэр, роскошная причёска Ренесми имеет свои минусы. Женщине не удаётся расчесать или уложить волосы дочери — они слишком густые и непослушные. Несмотря на это, Клэр пока не готова отнести малышку к парикмахеру и хочет как можно дольше радоваться её роскошным волосам.