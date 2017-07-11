Ведущий, высмеявший красноярских депутатов: Меня пока не уволили...

Александр Смол опубликовал в соцсетях видео, в котором рассказал, как теперь у него обстоят дела на работе.

После того как в Сети начал набирать популярность фрагмент из утренней программы на канале ТВК, пользователи забеспокоились о судьбе её ведущего Александра Смола. Дело в том, что журналист в прямом эфире высмеял красноярских депутатов, которые подняли сами себе зарплату в два раза. Александр поаплодировал им и то же самое попросил сделать команду телеканала.

После такого троллинга некоторые решили, что на профессиональной деятельности мужчины можно поставить крест, но ведущий поспешил их успокоить и записал видео, в котором рассказал, как у него обстоят сейчас дела.

Спасибо за поддержку) ответы на самые частые вопросы) #твк#александрсмол#депутаты#красноярск#новоеутро A post shared by смол (@futurama1010) on Jul 11, 2017 at 4:50am PDT

А вот и скандальный фрагмент, который набрал ещё около 350 тысяч просмотров.