Почему Ганноверский принц не благословил сына на брак с русским модельером

Принц Эрнст Август Ганноверский и дизайнер из России Екатерина Малышева официально связали себя узами брака на прошлой неделе во время пышной свадебной церемонии. На праздник пришли все, кроме одного самого важного человека — отца жениха. Почему Эрнст Август V против этого брака, читайте в материале Лайфа.

Эрнст и Екатерина вместе уже шесть лет, и уже давно живут вместе в Лондоне. В Великобританию девушка переехала в 19 лет, а до этого жила в Праге. Сейчас она руководит собственной линией одежды EKAT, а среди её клиентов числятся Сиенна Миллер и Рита Ора. Однако хорошее образование и успешный собственный бизнес не показались отцу жениха качествами, определяющими достойную невесту.

Отказ Эрнста Августа V в благословении бросил тень на весь праздник. О том, что этот брак ему не по душе, он заявил во время семейного отдыха в Греции, когда его сын только сделал предложение Екатерине. Ходят слухи, что старший принц хочет отнять у сына все титулы и владения, в том числе замок Мариенбург.

Судя по всему, Эрнст Август V посчитал, что кровь простолюдинки из России испортит ему династию, а ведь его свекровью является голливудская дива Грейс Келли. Сварливый отец сам имеет несколько скелетов в шкафу: в 1999 году он подрался с журналистом, а в 2000-м — публично помочился в турецком павильоне на выставке в Ганновере.