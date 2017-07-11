Ничего особенного, просто 4-летняя девочка смотрит мультики в обнимку с удавом

Змеи не кусают без причины. Змеи и другие холоднокровные существа отлично знают, кто даёт им пищу и кто представляет угрозу. Наша дочь общается со змеями с двух лет, и они ни разу её не укусили, в отличие от нашей кошки, которая кусается и царапается