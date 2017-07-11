Ничего особенного, просто 4-летняя девочка смотрит мультики в обнимку с удавом

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Ничего особенного, просто 4-летняя девочка смотрит мультики в обнимку с удавом

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Скриншот © L!FE

Владелец двух питонов Эднесс Таока прославился на YouTube роликами с участием своей маленькой дочери. И, пока малышка бесстрашно обнимается со змеями, пользователи бьют тревогу в обсуждении канала.

Вы должны остановить это. Я верю, что ваши змеи — прекрасные, спокойные и милые существа, но при этом они остаются животными и ими управляют инстинкты. Однажды ситуация может выйти из-под вашего контроля. Вам стоит удалить видео, пока никто не пожаловался на вас в полицию

JPaulMorgan

Владельцу канала не привыкать к такой реакции на своих питомцев. Год назад видео на его канале набрало почти миллион просмотров, и мало кто из комментаторов одобрительно о нём отозвался. Сам Эднесс Таока продолжает настаивать, что его питоны абсолютно безопасны.

Змеи не кусают без причины. Змеи и другие холоднокровные существа отлично знают, кто даёт им пищу и кто представляет угрозу. Наша дочь общается со змеями с двух лет, и они ни разу её не укусили, в отличие от нашей кошки, которая кусается и царапается

Эднесс Таока

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